To najlepsza droga w Europie. Wije się przez góry i ma ponad 800 mostów

Droga Transfogaraska zachwyca kierowców

Droga Transfogaraska, czyli rumuńska DN7C, ma łącznie około 151 km. Jej najbardziej widowiskowy, górski odcinek liczy około 90 km i prowadzi przez Góry Fogaraskie. Co ciekawe, droga wspina się aż na 2042 m n.p.m., w rejonie jeziora Balea. Największe wrażenie robią jednak serpentyny, więc kierowcy muszą przygotować się na ostre zakręty i stosunkowo wolną jazdę, ale obfitującą w piękne widoki.

Ponad 800 mostów

Co ciekawe, na trasie znajduje się 27 wiaduktów, 830 mostów oraz pięć tuneli, a najdłuższy z nich ma 884 metry. Zdjęcia drogi znajdziecie w galerii poniżej.

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Droga Transfogaraska [ZDJĘCIA]

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Po drodze są wodospady, jeziora i zapora

Droga Transfogaraska to jednak znacznie więcej niż same serpentyny. Na trasie i w jej pobliżu znajdują się także m.in. jezioro Balea, wodospad oraz zapora Vidraru. Przez taką różnorodność krajobrazów, trasa staje się wręcz atrakcją na cały dzień! Warto jednak wiedzieć, że trasa ta nie zawsze jest w pełni otwarta. Najwyższy, górski fragment jest sezonowo zamykany z powodu śniegu i trudnych warunków atmosferycznych. Dokładny termin otwarcia zależy od sytuacji na trasie i warunków w danym roku.

Najsłynniejsza droga świata

Droga Transfogaraska zyskała miano jednej z najsłynniejszych i najbardziej widowiskowych dróg na świecie, a jej popularność wykracza daleko poza Rumunię. Duży rozgłos przyniósł jej program „Top Gear”, którego ekipa w 2009 roku wybrała się na tę trasę. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May testowali tam samochody, pokonując pełne serpentyn górskie odcinki. Wizyta brytyjskiej ekipy bez wątpienia dodatkowo rozsławiła Transfogaraską.