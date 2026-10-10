To najlepsza droga w Europie. Wije się przez góry i ma ponad 800 mostów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-10 8:20

Są drogi, które pozwalają po prostu szybko dotrzeć do celu. Są też takie, które same w sobie stają się atrakcją turystyczną. Do tej drugiej kategorii bez wątpienia należy Droga Transfogaraska w Rumunii. Trasa prowadzi przez potężne Góry Fogaraskie, pełne serpentyn, tuneli, mostów i spektakularnych punktów widokowych.

Droga Transfogaraska zachwyca kierowców

Droga Transfogaraska, czyli rumuńska DN7C, ma łącznie około 151 km. Jej najbardziej widowiskowy, górski odcinek liczy około 90 km i prowadzi przez Góry Fogaraskie. Co ciekawe, droga wspina się aż na 2042 m n.p.m., w rejonie jeziora Balea. Największe wrażenie robią jednak serpentyny, więc kierowcy muszą przygotować się na ostre zakręty i stosunkowo wolną jazdę, ale obfitującą w piękne widoki.

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Ponad 800 mostów

Co ciekawe, na trasie znajduje się 27 wiaduktów, 830 mostów oraz pięć tuneli, a najdłuższy z nich ma 884 metry. Zdjęcia drogi znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Droga Transfogaraska [ZDJĘCIA]

Kręta Droga Transfogaraska wije się przez strome Góry Fogaraskie. O tej trasie w Rumunii przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Galeria zdjęć 8

Po drodze są wodospady, jeziora i zapora

Droga Transfogaraska to jednak znacznie więcej niż same serpentyny. Na trasie i w jej pobliżu znajdują się także m.in. jezioro Balea, wodospad oraz zapora Vidraru. Przez taką różnorodność krajobrazów, trasa staje się wręcz atrakcją na cały dzień! Warto jednak wiedzieć, że trasa ta nie zawsze jest w pełni otwarta. Najwyższy, górski fragment jest sezonowo zamykany z powodu śniegu i trudnych warunków atmosferycznych. Dokładny termin otwarcia zależy od sytuacji na trasie i warunków w danym roku.

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Najsłynniejsza droga świata

Droga Transfogaraska zyskała miano jednej z najsłynniejszych i najbardziej widowiskowych dróg na świecie, a jej popularność wykracza daleko poza Rumunię. Duży rozgłos przyniósł jej program „Top Gear”, którego ekipa w 2009 roku wybrała się na tę trasę. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May testowali tam samochody, pokonując pełne serpentyn górskie odcinki. Wizyta brytyjskiej ekipy bez wątpienia dodatkowo rozsławiła Transfogaraską.

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