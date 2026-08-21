Rekord na Pomorzu! Na tych trasach rowerowych ruch wzrósł o ponad 122 tys. przejazdów w 2024

W województwie pomorskim zbudowano już ponad 660 km oznakowanych tras rowerowych, a prace trwają dalej. Zwiększa się też ruch rowerowy. W porównaniu do roku 2023 liczba przejazdów na Pomorskich Trasach Rowerowych w roku 2024 wzrosła o ponad 122 tys.

To pokazuje, jak rozwój infrastruktury rowerowej budowanej przez samorządy lokalne przy udziale samorządu województwa wpływa na mobilność mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region

– mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Ruch rowerowy jest coraz większy

Analizując szczegółowe dane z lat 2021-2024 zebrane z liczników zlokalizowanych w województwie pomorskim można dostrzec dynamiczny wzrost popularności tras rowerowych.

Przykładowo, w Tczewie na Wiślanej Trasie Rowerowej stanowiącej fragment szlaku EuroVelo 9 liczba przejazdów wzrosła z 30,5 tys. w 2021 r. do 41 tys. w 2024 r., czyli o 34,2 proc. W tym samym czasie na szlaku EuroVelo 10/13 przy punkcie widokowym Kaczy Winkiel na trasie Puck-Władysławowo liczba przejazdów wzrosła z 95,6 tys. do prawie 129 tys., czyli o 34,7 proc.

Warto do tego jeszcze dodać sieć szlaków rowerowych „Kaszubska Marszruta” poprowadzonych na terenie powiatu chojnickiego, m.in. w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” i jego otulinie. Już teraz system rejestruje tam ponad 73 tys. przejazdów turystycznych rocznie.

Coraz większe zainteresowanie trasami rowerowymi widać także w regionie słupskim, szczególnie na odcinku Ustka-Łeba. Miejscowości, które nie leżą bezpośrednio na głównych szlakach, jak np. Kluki, stają się obowiązkowymi punktami rowerowych wypraw

– informuje Marta Chełkowska, dyrektorka Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Autor: Pomorskie Trasy Rowerowe/ Archiwum prywatne

Nie tylko trasy turystyczne cieszą się popularnością. Rośnie także wykorzystanie rowerów w celach komunikacyjnych, np. jako dojazd do pracy lub szkoły. W samym Gdańsku na al. Zwycięstwa, liczba przejazdów wzrosła z ponad 944 tys. w 2021 r. do ponad 1,2 mln w 2024 r., czyli o 31,8 proc.

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