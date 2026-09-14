Te regiony w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny. Ten raport nie zostawia złudzeń

Gwarancją bezpieczeństwa obywateli jest nie tylko potencjał wojskowy, ale również odpowiednie przystosowanie lokalnych struktur do różnorodnych niebezpieczeństw. Z uwagi na swoje strategiczne położenie w Europie, Polska stale monitoruje ewentualne ryzyka zbrojne, zdrowotne, humanitarne oraz te wywołane siłami natury. Opublikowany dokument przygotowany przez analityków z Banku Gospodarstwa Krajowego precyzyjnie określa, które części kraju radzą sobie najlepiej z potencjalnymi kryzysami, a które z nich są najbardziej podatne na zagrożenia z racji swojej lokalizacji.

ZOBACZ GALERIĘ: Najmniej bezpieczne miejsca w razie zagrożenia militarnego

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Gdzie w Polsce będzie najbardziej niebezpiecznie w przypadku wojny? Wnioski z raportu BGK

Eksperci z Banku Gospodarstwa Krajowego przeanalizowali w swoim opracowaniu cztery główne kategorie zagrożeń:

kryzysy humanitarne,

niebezpieczeństwa natury militarnej,

katastrofy naturalne,

zagrożenia dla zdrowia publicznego.

W jakich rejonach Polski prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk jest największe? Dokument wskazuje, że szczególne niebezpieczeństwo dotyczy wschodnich województw naszego kraju, z naciskiem na Podlasie, Lubelszczyznę oraz fragmenty województwa mazowieckiego. Szacuje się, że obszary te, narażone na wszystkie ze wspomnianych kryzysów, zamieszkuje około 1,3 miliona obywateli.

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Inne możliwe kryzysy w Polsce. Raport ostrzega przed katastrofami

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego zwracają uwagę, że potencjalne konflikty zbrojne to niejedyne problemy, z jakimi może zmagać się nasz kraj. Susze, ekstremalne temperatury czy powodzie są realnym niebezpieczeństwem, co w minionych latach dotkliwie odczuli chociażby mieszkańcy Kłodzka na Dolnym Śląsku.

Jeżeli chodzi o kryzysy humanitarne, dokument wskazuje, że najbardziej narażone są na nie kluczowe ośrodki miejskie, takie jak Kraków, Warszawa, Gdańsk czy Wrocław. Co ciekawe, mimo że ich silna pozycja gospodarcza pomaga w zwalczaniu tego typu problemów, to właśnie atrakcyjność tych miast sprawia, że przyciągają one największe fale migrantów.

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Które polskie miasta i gminy są najbezpieczniejsze?

W raporcie znajdziemy również informacje o miejscach, które są najlepiej chronione. Aż 107 samorządów, w których żyje około 1,1 miliona mieszkańców, wykazuje ponadprzeciętną odporność na wszystkie wymienione typy zagrożeń. Biorąc pod uwagę duże miasta, wyjątkowo dobrze w zestawieniu prezentuje się małopolski Nowy Sącz. Dokument wskazuje ponadto, że wysokim poziomem bezpieczeństwa cieszą się gminy na terenie województwa wielkopolskiego. To w tym regionie odnotowano najwyższy odsetek ludności zamieszkującej tereny najmniej narażone na ewentualne kryzysy.