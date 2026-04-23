Tani, ciepły i bliski kraj na majówkę 2026. Znamy ceny lotów, to będzie hit

Gdzie wyjechać na majówkę 2026?

Długi weekend majowy to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w kalendarzu, inaugurujący sezon urlopowy i dający pierwszą szansę na ucieczkę od codziennej rutyny. Kilka wolnych dni na styku wiosny i lata to doskonały czas na szybki wypad, spontaniczną wycieczkę i poszukiwanie słońca w miejscach z pewniejszą pogodą. Zatem jaki kierunek warto rozważyć w nadchodzącym roku? Szczególnie rekomendujemy państwo, które kusi przyjemnym ciepłem i kulinariami zdolnymi zadowolić każde podniebienie!

Słoneczne Włochy to strzał w dziesiątkę na majówkę 2026

Na majówkowy wypoczynek w 2026 roku warto obrać kurs na Włochy, gdzie wiosenna aura z pewnością miło zaskoczy turystów z Polski. Italia to fascynujący kraj, oferujący mieszankę malowniczych miast, łagodnego klimatu i niepowtarzalnej kuchni. Niebagatelnym atutem jest również dystans – lot z naszego kraju do wielu włoskich aglomeracji trwa zaledwie od 2 do 3 godzin, a bilety często można kupić w bardzo przystępnych cenach. Do najchętniej wybieranych celów podróży należą:

Rzym

Mediolan

Bergamo

Neapol.

Włochy na majówkę tańsze, niż zakładasz

Nawet jeśli Włochy kojarzą się z kosztownymi wyjazdami, to właśnie majówka stwarza okazję do znacznych oszczędności. W okresie poprzedzającym główny sezon letni ceny zakwaterowania są o wiele atrakcyjniejsze, a linie lotnicze często oferują bilety w bardzo korzystnych promocjach.

Ceny lotów do Bergamo na majówkę 2026

Za przelot z Gdańska do Bergamo 1 maja zapłacimy zaledwie 418 zł, natomiast lot powrotny wyniesie 391 zł. Istnieje także opcja wcześniejszego wylotu, na przykład 29 kwietnia za jedyne 287,50 zł, oraz powrotu 5 maja za 177 zł. Jak widać, koszty podróży są bardzo zachęcające, a niezapomniane wrażenia z pobytu mamy jak w banku!

Inne tanie kierunki na majówkę 2026

Włochy to nie jedyny zagraniczny cel, do którego można dotrzeć za przysłowiowe grosze. Obecnie dostępnych jest mnóstwo innych atrakcyjnych ofert na przeloty, o których informowaliśmy już wcześniej, wskazując kolejne hitowe kierunki na nadchodzący weekend majowy.