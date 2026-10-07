Śmiertelny cios w sylwestrową noc. Natalia S. z Miłocic spędzi w więzieniu 10 lat

Prawomocny wyrok gdańskiego sądu. Natalia S. z Miłocic skazana na dekadę więzienia

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok wobec Natalii S. w sprawie zabójstwa, do którego doszło w noc sylwestrową w Miłocicach (woj. pomorskie). 31-latkę skazano na 10 lat więzienia za zabójstwo jej partnera, Adama D. Obrońca argumentował w apelacji, że kobieta działała w obronie własnej, jednak sąd nie podzielił tej argumentacji i pozostawił orzeczoną karę bez zmian.

„– Córka, słysząc całą tę sytuację, stwierdziła, że nie było tam hałasu ani żadnej awantury. Nie doszło do żadnego sporu czy jakiegokolwiek zachowania pokrzywdzonego, w wyniku którego oskarżona musiałaby podjąć obronę. Ona sama wstała, wzięła nóż i przeszła do przedpokoju – mówi sędzia Tomasz Piechowiak z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku”.

W uzasadnieniu podkreślono, że kobieta dwukrotnie ugodziła mężczyznę, a kiedy wykrwawiał się na podłodze, zabrała należące do niego pieniądze.

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„– Obrońca wnosił o wymierzenie niższej kary przy uwzględnieniu obrony koniecznej. Skoro sąd apelacyjny uznał, że nie zachodziły warunki obrony koniecznej i oskarżona nie działała w takich warunkach, nie było podstaw do zmiany wymiaru orzeczonej kary 10 lat pozbawienia wolności w związku z apelacją obrońcy – dodaje sędzia sprawozdawca”.

Pierwotne orzeczenie przewidywało również po 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla pięciorga członków rodziny zmarłego.

Toksyczna relacja Natalii S. i Adama D. Finał kłótni w sylwestrową noc

Przypomnijmy, że tragedia rozegrała się w sylwestrową noc 2023/2024. Relacja Natalii S. i Adama D. była burzliwa, a między partnerami często dochodziło do sprzeczek. Oboje nadużywali alkoholu. Źródłem konfliktów były przede wszystkim zazdrość i wzajemne oskarżenia o niewierność.

31 grudnia 2023 roku para spędzała Sylwestra z sąsiadami, wspólnie spożywając alkohol. Po spotkaniu Natalia S. i jej partner wrócili do mieszkania, a ich dzieci położyły się spać. W nocy między partnerami wybuchła kolejna kłótnia. Około godziny 2 kobieta zadzwoniła po policję. Po przyjeździe funkcjonariuszy Adam D. wyszedł z mieszkania. Ze względu na nietrzeźwość matki dzieci oddano pod opiekę sąsiada. Adam D. poszedł natomiast do brata, gdzie dalej pił alkohol. Natalia S. próbowała w tym czasie dodzwonić się do partnera.

Śmiertelny cios nożem. Adam D. wykrwawił się na podłodze

Po pewnym czasie Adam D. wrócił do domu i obudził starszą córkę. Na prośbę matki dziewczynka zadzwoniła pod numer alarmowy. Natalia S. udała się następnie do kuchni, wzięła stamtąd nóż i przeszła do przedpokoju. Tam dwukrotnie ugodziła partnera – raz w twarz, a następnie w klatkę piersiową. Mężczyzna osunął się na podłogę. Kobieta zaczęła go reanimować, a po przyjeździe policjantów funkcjonariusze przejęli akcję ratunkową i prowadzili ją do czasu przybycia pogotowia. Pomimo podjętych działań życia Adama D. nie udało się uratować.

Bezpośrednią przyczyną śmierci Adama D. był masywny krwotok spowodowany raną kłutą klatki piersiowej. Natalia S. nie przyznała się do winy. Zarówno w trakcie śledztwa, jak i przed sądem przekonywała, że działała w obronie własnej. Twierdziła, że jej partner zachowywał się agresywnie, a ona bała się o bezpieczeństwo swoje i córek. Przyznała jednocześnie, że wcześniej mężczyzna nie stosował przemocy wobec dzieci.