Sezon weselny 2026 w pełni. Stawki za koperty znowu wzrosły

Sezon ślubny 2026

Zbliżające się wakacje to czas, kiedy sezon weselny powoli nabiera tempa. Coraz więcej zaproszonych gości przygotowuje się do tych wyjątkowych wydarzeń, szykując swoje portfele. Jak powszechnie wiadomo, udział w takiej uroczystości wiąże się z koniecznością obdarowania pary młodej – zazwyczaj goście decydują się na kopertę z gotówką. Przyjrzeliśmy się, jakie kwoty najczęściej lądują w weselnych kopertach w 2026 roku.

Koperty mocno poszły w górę

Jeszcze parę sezonów temu para znajomych zazwyczaj wkładała do koperty od 300 do 500 zł. Obecnie takie sumy traktuje się raczej jako symboliczne. W 2026 roku przeciętna zawartość koperty wyraźnie poszybowała w górę, co ma bezpośredni związek z rosnącymi kosztami organizacji wesel. Jak wynika z branżowych wyliczeń i analiz, dziś goście najczęściej decydują się na następujące kwoty:

800–1200 zł od pary znajomych,

1000–1500 zł od bliskich przyjaciół,

1200–2000 zł od najbliższej rodziny,

nawet 2000–4000 zł od chrzestnych i świadków.

Co zmieniło się najbardziej? Goście zaczęli kalkulować koszty niemal na równi z młodą parą. W 2026 roku za tzw. talerzyk trzeba zapłacić od 300 do 600 zł za osobę. To sprawia, że obecność pary gości to dla organizatorów wydatek rzędu 1000 zł, szczególnie jeśli doliczymy nocleg, poprawiny i open bar. Stąd popularność zasady, by kwota w kopercie rekompensowała koszt uczestnictwa w zabawie. Nie każdy jednak podziela ten pogląd.

Coraz więcej osób mówi: "daj tyle, ile możesz"

Warto zauważyć, że w sieci, zwłaszcza na forach i w mediach społecznościowych, przybywa głosów krytykujących rosnącą presję związaną z zawartością kopert. Część osób wprost deklaruje, że preferuje wręczyć mniejszą sumę, unikając pożyczania pieniędzy tylko po to, by sprostać oczekiwaniom otoczenia.