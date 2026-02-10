Polska elektrownia atomowa coraz bliżej. Zakończono pierwszy etap prac przygotowawczych

Prace przygotowawcze na Pomorzu. Co zrobiono na terenie budowy?

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiła zakończenie głównej części pierwszego etapu prac w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo, województwo pomorskie). Działania te były kluczowe dla dalszego harmonogramu inwestycji.

Na terenie przyszłej budowy przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, wytyczono ogrodzenie oraz przygotowano zaplecze budowy. Jak podkreśla spółka, wszystkie prace były prowadzone na warunkach określonych w decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i odbywały się pod stałym nadzorem przyrodniczym. Co istotne, najbardziej ingerujące w otoczenie działania zakończono przed rozpoczęciem wiosennego okresu lęgowego ptaków i przed szczytem sezonu turystycznego. Materiał drzewny został w całości sprzedany nabywcom zarejestrowanym w Polsce, a jego wywóz z terenu inwestycji potrwa do końca lutego.

Kiedy ruszy kolejny etap? Znamy plany PEJ

Rozpoczęcie drugiego etapu prac przygotowawczych planowane jest na połowę bieżącego roku. W jego ramach przewidziano m.in. rozwój infrastruktury technicznej placu budowy oraz wykonanie fundamentów pod węzły betoniarskie, które będą niezbędne w dalszych fazach projektu. Spółka PEJ, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni.

Inwestor przygotowuje również program kompensacji przyrodniczych. Ma on na celu odtworzenie części terenów leśnych. W jego ramach zasadzonych zostanie 70 ha lasu na terenie budowy, a kolejne 50 ha na specjalnie pozyskanych do tego celu gruntach.

Docelowo elektrownia jądrowa na Pomorzu ma składać się z trzech bloków jądrowych w amerykańskiej technologii AP1000. Wykonawcą będzie konsorcjum firm Westinghouse-Bechtel. Zgodnie z obecnym harmonogramem, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

Biebrowo, 15.10.2025. Premier Donald Tusk podczas wizyty na miejscu planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino w Biebrowie (woj. pomorskie):

14

Elektrownia Atomowa. Jak to jest z bezpieczeństwem? Jakub Wiech Co nas czeka#12 II