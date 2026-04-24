Majówka w PRL. Tak wyglądał wypoczynek naszych rodziców. Nie latano za granicę

Tak spędzanko majówkę w PRL

Majówka 2026 i wiele osób planuje juz wyjazd nie tylko po Polsce, ale również te zagraniczne. Co ciekawe, w czasach PRL podobnie jak dziś, majówka była momentem upragnionym w roku, lecz wyglądała zupełnie inaczej. Jak Polacy spędzali czas wolny? Będziecie w szoku!

Bez paszportu i bez egzotyki

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podróżowanie za granicę było mocno ograniczone. Paszport nie leżał w szufladzie - był dokumentem wydawanym na konkretny wyjazd, a jego zdobycie wiązało się z formalnościami i zgodą władz. Dla większości Polaków zagraniczne wakacje były po prostu nieosiągalne. Właśnie dlatego majówka odbywała się w kraju i wcale nie oznaczało to nudy.

Działka - królowa majówki

Najbardziej klasycznym scenariuszem był wyjazd na działkę. Rodzinne ogródki działkowe tętniły życiem już od pierwszych ciepłych dni. Porządki po zimie, grabienie liści, sadzenie warzyw - to wszystko było częścią majówkowego rytuału.

Była też oczywiście przyjemniejsza strona takiego wyjazdy: grille, kiełbasa, sałatki i obowiązkowo oranżada. Dzieci biegały po alejkach, dorośli rozmawiali godzinami. Nie było telefonów ani internetu, a czas płynął wolniej.

Majówkę w PRL spędzano w słońcu

Wspomnienia wielu osób z tamtych lat mają jeszcze jeden wspólny mianownik - pogodę. Często można usłyszeć, że "kiedyś majówki były cieplejsze". Rzeczywiście, w pamięci naszych rodziców maj to czas prawdziwej wiosny, a nawet pierwszych upałów. Ludzie opalali się na działkach, dzieci chodziły w krótkich rękawkach, a wieczorne ogniska nie wymagały grubych kurtek. Oczywiście nie oznacza to, że chłodne czy deszczowe dni się nie zdarzały, ale dziś wielu ma wrażenie, że kapryśna aura częściej psuje plany.