Litr benzyny kosztował niecałe 3 złote. Kierowcy do dziś z sentymentem wspominają te czasy

Anastazja Lisowska
2026-03-30 7:09

Na początku lat 2000 wizyta na stacji benzynowej nie stanowiła aż tak potężnego obciążenia dla domowego portfela. Przez ostatnie dekady stawki za tankowanie uległy gigantycznym przemianom, na co wpłynęły zawirowania gospodarcze, wahania na rynku ropy oraz modyfikacje podatkowe. Dla wielu kierowców wspomnienie pełnego baku za mniej niż dwieście złotych brzmi dzisiaj niczym odległa, wręcz nieprawdopodobna historia.

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

Dlaczego ceny paliw w Polsce tak drastycznie rosną?

Koszty tankowania stanowią jeden z najbardziej miarodajnych barometrów aktualnej kondycji gospodarczej, błyskawicznie reagując na wszelkie globalne zawirowania. Na ostateczną stawkę przy dystrybutorze rzutują nie tylko kwestie podatkowe i koszty samej produkcji, ale głównie sytuacja geopolityczna, wahania kursów walut oraz kluczowe decyzje największych dostawców surowca.

Obecnie kluczową rolę w kształtowaniu stawek odgrywają napięcia zbrojne na Bliskim Wschodzie, które potęgują rynkową niepewność i windują globalne notowania ropy. Z tego powodu polscy kierowcy ponownie muszą mierzyć się z coraz wyższymi paragonami na stacjach, co doskonale widać chociażby po nagłych skokach cenowych w samej Warszawie - Ceny na stacjach paliw rosną jak szalone! Apogeum w Warszawie. Ogromna zmiana w dziesięć godzin

Historyczne ceny paliw. W 2000 roku benzyna kosztowała niecałe 3 złote

Chociaż dzisiejsze kwoty potrafią mocno zszokować, warto przypomnieć sobie czasy, w których litr paliwa był dostępny za ułamek obecnej kwoty. Jak pokazują statystyki zgromadzone przez serwis Rankomat, od początku XXI wieku stawki za paliwo przeszły prawdziwą rewolucję, startując z poziomu zaledwie 2,83 zł w roku 2000. Tak kształtowały się opłaty w kolejnych latach:

- Rok 2000 to wydatek rzędu 2,83 zł.

- Rok 2001 przyniósł stawkę 2,96 zł.

- Rok 2002 oznaczał kwotę 2,99 zł.

- Rok 2003 to skok do 3,32 zł.

- Rok 2004 wiązał się z opłatą 3,29 zł.

- Rok 2005 to średnio 3,46 zł.

- Rok 2006 podniósł cenę do 3,61 zł.

- Rok 2007 przyniósł stabilizację na poziomie 3,58 zł.

- Rok 2008 to już 4,16 zł.

- Rok 2009 oznaczał obniżkę do 3,52 zł.

- Rok 2010 to opłata 4,28 zł.

- Rok 2011 zatrzymał się na kwocie 4,75 zł.

- Rok 2012 przyniósł rekordowe 5,58 zł.

- Rok 2013 wiązał się z kosztem 5,38 zł.

- Rok 2014 to wydatek 5,23 zł.

- Rok 2015 przyniósł spadek do 4,28 zł.

- Rok 2016 oznaczał kwotę 3,99 zł.

- Rok 2017 to powrót do 4,63 zł.

- Rok 2018 notował stawki rzędu 4,68 zł, a w niektórych momentach nawet 5,05 zł.

W dzisiejszych realiach kierowcy niejednokrotnie muszą liczyć się z faktem, że cena za jeden litr paliwa potrafi dochodzić nawet do przerażającej granicy 9 złotych!

Ile kosztuje paliwo u Skolima?

Stosunek cen paliw do zarobków. Czy kiedyś tankowanie było tanie?

Sentymentalne powroty do stawek z początku stulecia bywają mocno złudne, ponieważ ówczesne realia ekonomiczne Polaków diametralnie różniły się od dzisiejszych. W praktyce kwota rzędu 2,83 zł za litr wcale nie oznaczała bezstresowego wizytowania stacji benzynowych. Jeśli zestawimy dawne cenniki z ówczesnymi wypłatami, okaże się, że zalanie pełnego baku również uderzało w domowy budżet niektóre osoby, jak ma to miejsce w obecnych czasach.

Wiesz, co znaczy PLN? Rozpoznaj pieniądze po kodzie walutowym!
Pytanie 1 z 10
EUR oznacza:
Gdzie tanie paliwo
tańsze paliwo
paliwo