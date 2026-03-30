Litr benzyny kosztował niecałe 3 złote. Kierowcy do dziś z sentymentem wspominają te czasy

Dlaczego ceny paliw w Polsce tak drastycznie rosną?

Koszty tankowania stanowią jeden z najbardziej miarodajnych barometrów aktualnej kondycji gospodarczej, błyskawicznie reagując na wszelkie globalne zawirowania. Na ostateczną stawkę przy dystrybutorze rzutują nie tylko kwestie podatkowe i koszty samej produkcji, ale głównie sytuacja geopolityczna, wahania kursów walut oraz kluczowe decyzje największych dostawców surowca.

Obecnie kluczową rolę w kształtowaniu stawek odgrywają napięcia zbrojne na Bliskim Wschodzie, które potęgują rynkową niepewność i windują globalne notowania ropy. Z tego powodu polscy kierowcy ponownie muszą mierzyć się z coraz wyższymi paragonami na stacjach, co doskonale widać chociażby po nagłych skokach cenowych w samej Warszawie.

Historyczne ceny paliw. W 2000 roku benzyna kosztowała niecałe 3 złote

Chociaż dzisiejsze kwoty potrafią mocno zszokować, warto przypomnieć sobie czasy, w których litr paliwa był dostępny za ułamek obecnej kwoty. Jak pokazują statystyki zgromadzone przez serwis Rankomat, od początku XXI wieku stawki za paliwo przeszły prawdziwą rewolucję, startując z poziomu zaledwie 2,83 zł w roku 2000. Tak kształtowały się opłaty w kolejnych latach:

- Rok 2000 to wydatek rzędu 2,83 zł.

- Rok 2001 przyniósł stawkę 2,96 zł.

- Rok 2002 oznaczał kwotę 2,99 zł.

- Rok 2003 to skok do 3,32 zł.

- Rok 2004 wiązał się z opłatą 3,29 zł.

- Rok 2005 to średnio 3,46 zł.

- Rok 2006 podniósł cenę do 3,61 zł.

- Rok 2007 przyniósł stabilizację na poziomie 3,58 zł.

- Rok 2008 to już 4,16 zł.

- Rok 2009 oznaczał obniżkę do 3,52 zł.

- Rok 2010 to opłata 4,28 zł.

- Rok 2011 zatrzymał się na kwocie 4,75 zł.

- Rok 2012 przyniósł rekordowe 5,58 zł.

- Rok 2013 wiązał się z kosztem 5,38 zł.

- Rok 2014 to wydatek 5,23 zł.

- Rok 2015 przyniósł spadek do 4,28 zł.

- Rok 2016 oznaczał kwotę 3,99 zł.

- Rok 2017 to powrót do 4,63 zł.

- Rok 2018 notował stawki rzędu 4,68 zł, a w niektórych momentach nawet 5,05 zł.

W dzisiejszych realiach kierowcy niejednokrotnie muszą liczyć się z faktem, że cena za jeden litr paliwa potrafi dochodzić nawet do przerażającej granicy 9 złotych!

23

Stosunek cen paliw do zarobków. Czy kiedyś tankowanie było tanie?

Sentymentalne powroty do stawek z początku stulecia bywają mocno złudne, ponieważ ówczesne realia ekonomiczne Polaków diametralnie różniły się od dzisiejszych. W praktyce kwota rzędu 2,83 zł za litr wcale nie oznaczała bezstresowego wizytowania stacji benzynowych. Jeśli zestawimy dawne cenniki z ówczesnymi wypłatami, okaże się, że zalanie pełnego baku również uderzało w domowy budżet niektóre osoby, jak ma to miejsce w obecnych czasach.