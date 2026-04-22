Prawo jazdy na nowych zasadach

O nowych planach Ministerstwa Infrastruktury informuje m.in. portal rp.pl. Według wstępnych doniesień w przyszłości w Polsce może pojawić się zasada, która uniemożliwałaby zdawanie egzaminu na prawo jazdy po 3 nieudanych próbach. Czy więc taka osoba mogłaby pożegnać się z marzeniem o prawku?

Obowiązkowe doszkalanie po niezdanych egzaminach

Po przekroczeniu limitu kandydat musiałby wrócić do ośrodka szkolenia kierowców i odbyć kilka godzin jazd doszkalających. Następnie czekałby go egzamin wewnętrzny, który potwierdziłby przygotowanie do kolejnego podejścia. Dopiero jego zaliczenie umożliwiłoby ponowny egzamin państwowy. To jednak nie koniec zmian.

Kurs prawa jazdy z terminem ważności?

Co ciekawe, zmiany mogą objąć także ważność ukończenia kursu. Obecnie zdobyte uprawnienia do podejścia do egzaminu nie mają ograniczenia czasowego. W przyszłości może się to zmienić - rozważane jest wprowadzenie terminu, np. 12 miesięcy. Po jego upływie konieczne byłoby odświeżenie wiedzy lub ponowne szkolenie.

Prawo jazdy w Polsce. Aktualne zasady

Obecnie w Polsce zdobycie prawa jazdy kategorii B odbywa się według jasno określonych zasad, które od lat pozostają w dużej mierze niezmienne. Aby podejść do egzaminu, trzeba najpierw ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców (OSK). Składa się on z dwóch części:

teoretycznej – minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć,

praktycznej – co najmniej 30 godzin jazd z instruktorem.

Po zakończeniu szkolenia kursant zdaje egzamin wewnętrzny w ośrodku. Kolejnym etapem jest egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Mowa tutaj o egzaminie teoretycznym, a po jego zdaniu następuje test praktyczny - jazda na placu i na mieście.