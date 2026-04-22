Imię to w Polsce nosi 434 117 kobiet. Najsłynniejsza z nich robi rewolucje w gastronomii

Popularność i pochodzenie imienia Magdalena w Polsce

Imię Magdalena od dawna znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych w naszym kraju. Jak pokazują najnowsze statystyki, obecnie nosi je dokładnie 434 117 Polek. Wywodzi się ono z Biblii, bezpośrednio nawiązując do Marii z Magdali – istotnej postaci z Nowego Testamentu, wiernej naśladowczyni Jezusa, która była obecna przy jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. W codziennym użyciu najczęściej spotyka się zdrobnienia: Magda, Madzia czy Leina. Nie da się ukryć, że imię Magda nierozerwalnie łączy się z pewną niezwykle wyrazistą postacią show-biznesu.

Gwiazda „Kuchennych rewolucji”. Magda Gessler na czele polskich Magdalen

Mimo że imię Magdalena dzieli w Polsce tak potężna grupa kobiet, palmę pierwszeństwa pod względem rozpoznawalności dzierży bezsprzecznie Magda Gessler. Ta znana restauratorka i twarz telewizji zyskała rzesze fanów dzięki swojemu bezpardonowemu stylowi, niezwykłej charyzmie i skłonności do robienia show.

Prawdziwą sławę zyskała za sprawą hitu TVN, czyli „Kuchennych rewolucji”, gdzie wyciąga z kryzysu upadające lokale gastronomiczne. W tym formacie wielokrotnie udowodniła, że potrafi działać pod wpływem silnych emocji, a spektakularne rzucanie naczyniami wpisało się na stałe w jej wizerunek telewizyjny.

Ilu rodziców wybiera dziś imię Magdalena? Statystyki i spadek popularności

Dzięki medialnemu wizerunkowi Magdy Gessler, imię to zyskało nowy wymiar – przestało kojarzyć się wyłącznie z biblijną tradycją, a stało się symbolem przebojowości, determinacji i mocnego charakteru. Rzecz jasna, każda kobieta o tym imieniu ma własną osobowość, jednak samo słowo „Magdalena” emanuje dziś pewnością siebie i życiową energią.

Choć ogólna liczba Magdalen w naszym kraju imponuje, to w ostatnich latach widać wyraźny spadek popularności tego wyboru wśród młodych rodziców. Podczas gdy w 2000 roku imię to nadano 4845 dziewczynkom, to w pierwszej połowie 2024 roku otrzymało je zaledwie 388 dzieci. Obecnie na porodówkach królują zupełnie inne trendy, ale historia imion lubi zataczać koło, więc niewykluczone, że Magdalena jeszcze wróci na szczyty zestawień.