15-letni Sebastian zginął po brutalnych torturach. Matka trzymała syna, ojczym zadawał ciosy

Chłopiec przyszedł na świat 16 lipca 2006 roku i w początkowym okresie życia wychowywał się w Kwidzynie niedaleko Gdańska, gdzie opiekował się nim ojciec. Przełom nastąpił w 2020 roku, kiedy to zaplanowano jego przeprowadzkę na Wyspy Brytyjskie do 35-letniej matki, Agnieszki K., która opuściła Polskę dwanaście lat wcześniej. Nastolatek miał zamieszkać z nią oraz jej 38-letnim partnerem, Andrzejem L., tworzącymi związek od blisko dekady. Krewni pozostający w ojczyźnie głęboko wierzyli, że wyjazd za granicę przyniesie nastolatkowi szczęście i stabilizację. Po przyjeździe do Huddersfield w hrabstwie Yorkshire, nastolatek starał się zaadaptować do nowych warunków. Jego nowa rodzina wielokrotnie zmieniała adres, by ostatecznie zatrzymać się przy Leeds Road. Opiekunowie zarabiali na życie, pracując w pobliskim punkcie gastronomicznym z jedzeniem na wynos.

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Dramat 15-letniego Polaka w Wielkiej Brytanii. Andrzej L. nie akceptował Sebastiana

W pierwszych miesiącach relacje w nowym domu nie budziły niczyich podejrzeń. Agnieszka K. chwaliła się znajomym, że jest zachwycona odzyskanym po latach kontaktem z synem, chociaż jednocześnie żaliła się przyjaciółkom, że nastolatek „często kłamie”. Chłopiec zaczął uczęszczać do brytyjskiej szkoły, gdzie radził sobie bardzo dobrze, zyskując sympatię zarówno grona pedagogicznego, jak i kolegów. Z dokumentacji szkolnej wynika, że zawsze prezentował się schludnie, był radosny i nie sprawiał problemów wychowawczych. Nauczyciele nie dostrzegli absolutnie niczego, co mogłoby sugerować domową przemoc. Brytyjskie opinie pokrywały się z relacjami polskiej rodziny, która pamiętała go jako niezwykle serdecznego, choć nieco wycofanego chłopca.

Czas wolny od pracy Agnieszka K. i Andrzej L. przeznaczali na wspólne treningi tajskiego boksu. Z relacji świadków przesłuchiwanych podczas procesu wynikało, że 38-latek od początku traktował obecność pasierba jako uciążliwą. Oskarżony krytykował metody wychowawcze partnerki, twierdząc, że jest ona „za miękka”, a sam wymagał, by chłopiec tytułował go zwrotem „panie Andrzeju”, co miało stanowić dowód absolutnego posłuszeństwa.

Oprócz sztuk walki ojczym regularnie odwiedzał siłownię, będąc fanatykiem budowania masy mięśniowej. W przydomowym ogródku zawiesił worek bokserski, a filmami ze swoich solowych i wspólnych treningów chwalił się w internecie. Śledztwo wykazało później, że brutalne ciosy trenowane na sprzęcie sportowym były wymierzane w bezbronnego pasierba. Zbrodniczy proceder mógłby trwać znacznie dłużej, gdyby oprawcy sami nie udokumentowali swoich czynów. W mieszkaniu zamontowali system monitoringu, który miał służyć do śledzenia każdego kroku 15-latka i wymierzania mu kar za wyimaginowane przewinienia. To właśnie ten sprzęt zarejestrował potworne sceny znęcania się nad młodym Polakiem przez jego matkę i jej partnera.

Zabezpieczone pliki wideo ukazały pełną skalę domowego terroru. Nagrania obfitowały w wyzwiska, wrzaski i nieuzasadnioną agresję fizyczną. Andrzej L. okładał chłopca pięściami i kopał z taką zaciekłością, że musiał robić pauzy na złapanie oddechu, by zaraz potem wznowić katowanie. W tym czasie Agnieszka K. nie tylko nie reagowała na cierpienie syna, ale wręcz aktywnie w nim uczestniczyła. Jeden z materiałów ukazuje moment, w którym 38-latek powala ofiarę ciosem w brzuch, a matka dociska dziecko do podłogi, ułatwiając partnerowi zadawanie kolejnych uderzeń.

Przerażające SMS-y Agnieszki K. i Andrzeja L. Planowali zbrodnię na telefonach

Narzędziami tortur w rękach dorosłych były między innymi kable elektryczne, ostre igły oraz drewniane elementy stelaża łóżka. Oprócz bicia stosowano wobec niego wyrafinowane formy przemocy psychicznej i fizycznej, zmuszając go do morderczych serii pompek i przysiadów lub nakazując wielogodzinne stanie nieruchomo z twarzą przyciśniętą do ściany. Nawet te wyczerpujące kary przerywano wyłącznie po to, by zadać mu kolejne ciosy. Życie nastolatka przypominało niekończący się koszmar.

Funkcjonariusze policji dotarli do kolejnych wstrząsających faktów dzięki analizie urządzeń mobilnych pary. Andrzej L. uwieczniał akty przemocy za pomocą smartfona, a także wymieniał z matką dziecka wiadomości tekstowe, w których szczegółowo projektowali nowe metody dręczenia. Dyskutowali o tym, w jakie partie ciała uderzać i jakich narzędzi używać, aby na ciele ofiary nie pozostały ślady, które mogłyby zaalarmować nauczycieli. Ich działania charakteryzowały się skrajnym okrucieństwem i precyzyjnym planowaniem.

Tragiczny finał nastąpił 13 sierpnia 2021 roku, kiedy to brutalność opiekunów osiągnęła punkt krytyczny, a osłabiony organizm chłopca poddał się po serii tortur. Zrozumiawszy, co zrobili, mordercy podjęli desperacką próbę zatarcia śladów i zainscenizowania nieszczęśliwego wypadku. Próbowali ratować sytuację, uciskając jego klatkę piersiową i wlewając mu wodę do ust, a po godzinie 9:00 rano pośpiesznie wyłączyli kamery. Byli świadomi obciążających ich dowodów, lecz ostatecznie nie zdołali usunąć cyfrowych zapisów, które policja z łatwością przywróciła.

Podczas rozpraw sądowych udowodniono, że oskarżeni starali się przeforsować absurdalną tezę o rzekomym zachłyśnięciu się lub utonięciu chłopca, co od samego początku budziło ogromne wątpliwości śledczych. Czas reakcji był drastycznie opóźniony, a powiadomienie służb nastąpiło na długo po tym, jak 15-latek przestał dawać oznaki życia. Podczas rozmowy z dyspozytorem ojczym symulował rozpacz, prosząc ofiarę, by sobie „nie żartował” i natychmiast się obudził. Całe to przedstawienie miało na celu oddalenie od nich podejrzeń.

Zespół ratownictwa medycznego bezzwłocznie przetransportował nieprzytomnego nastolatka do placówki medycznej, chociaż jego stan wskazywał, że szanse na ratunek są zerowe. W korytarzach szpitalnych 38-latek zachowywał się irracjonalnie, wdając się w dyskusje z personelem. Bez żadnego wyraźnego powodu oznajmił pielęgniarce, że wymierzali chłopakowi jedynie kary pod postacią „klapsów” za nieposłuszeństwo. Medycy natychmiast wyczuli, że jego relacja mija się z prawdą.

Kiedy oględziny lekarskie obnażyły drastyczny stan ciała pacjenta, opiekunowie zaczęli panicznie zmieniać swoje zeznania. Najpierw sugerowali pobicie przez obcego sprawcę, a następnie upadek z dużej wysokości. Niestety lekarze w Huddersfield musieli ostatecznie potwierdzić zgon młodego Polaka. Raport z sekcji zwłok był wstrząsający: na ciele ofiary zidentyfikowano grubo ponad setkę zranień i złamań, w tym dwadzieścia niezrośniętych żeber, co bezpośrednio wywołało śmiertelne infekcje.

Dożywocie za zabójstwo 15-latka. Ława przysięgłych w Wielkiej Brytanii nie miała litości dla sprawców

Brytyjski proces karny przebiegł w błyskawicznym tempie, ujawniając opinii publicznej przerażające detale zbrodni. Skonfrontowani z twardymi dowodami Agnieszka K. i jej partner przyznali się wyłącznie do stosowania kar fizycznych, kategorycznie zaprzeczając celowemu morderstwu. Przed obliczem sędziego twierdzili, że byli bezradni wobec wagarów i kłamstw wychowanka, co ich zdaniem uzasadniało surowe reperkusje. Argumentacja ta nie spotkała się z jakimkolwiek zrozumieniem, ponieważ skala bestialstwa wobec dziecka przekraczała wszelkie wyobrażenia.

Decyzja o winie zapadła jednomyślnie, a członkowie ławy przysięgłych, zdruzgotani po obejrzeniu makabrycznych materiałów wideo, zostali objęci specjalistyczną opieką psychologiczną. Zeznania i dowody były na tyle drastyczne, że wytrzymanie napięcia podczas prezentacji dowodowej graniczyło z cudem. Każdy, kto zapoznał się z aktami sprawy, odczuwał głęboki wstrząs psychiczny.

Do zbadania tego precedensowego przypadku zaangażowano wybitnych specjalistów z zakresu socjologii i psychologii. Biegli próbowali zrozumieć, jakim cudem dramat chłopca umknął uwadze otoczenia, chociaż sygnały wydawały się ewidentne. Historia zakatowanego Polaka przeszła do annałów jako jedna z najokrutniejszych zbrodni sądzonych na brytyjskiej ziemi.

Szczątki 15-latka spoczęły w jego rodzinnym Kwidzynie. Sfinansowanie transportu zwłok i ceremonii pogrzebowej było możliwe dzięki solidarności Polonii brytyjskiej, która błyskawicznie zorganizowała internetową zbiórkę funduszy dla biologicznego ojca.

Wyrok w tej wstrząsającej sprawie ogłoszono 3 listopada 2022 roku. Za niewyobrażalne okrucieństwo i doprowadzenie do śmierci bezbronnego dziecka, matka chłopca oraz jej wieloletni partner usłyszeli karę dożywotniego pozbawienia wolności.