Wielkie rozczarowanie dla tysięcy fanów fantastyki, gier i popkultury. Finałowy, trzeci dzień festiwalu Remcon 2026, zaplanowany na niedzielę 15 lutego, nie odbył się. Impreza została nagle przerwana, a informację o odwołaniu przekazały Międzynarodowe Targi Gdańskie, czyli operator obiektu AmberExpo, gdzie odbywało się wydarzenie.

Nagłe odwołanie Remconu 2026. Oficjalny komunikat

Decyzja o odwołaniu ostatniego dnia festiwalu zapadła w nocy z soboty na niedzielę. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie amberexpo.pl, powodem były kwestie bezpieczeństwa i trudne warunki atmosferyczne.

"Międzynarodowe Targi Gdańskie informują o odwołaniu trzeciego dnia wydarzenia Remcon, zaplanowanego na niedzielę 15 lutego 2026 roku w obiekcie AMBEREXPO w Gdańsku, ze względu na niepokojące sygnały z systemów monitorujących bezpieczeństwo hal oraz trudne warunki atmosferyczne. Bezpieczeństwo uczestników i wystawców jest naszym najwyższym priorytetem"

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Okazuje się, że systemy czuwające nad bezpieczeństwem konstrukcji zareagowały w nocy z soboty na niedzielę. Choć hale były odśnieżane w styczniu, obecna aura okazała się zbyt ryzykowna, by kontynuować zabawę.

"W nocy z soboty (14 lutego) na niedzielę (15 lutego) wskazał nieprawidłowości, których nie można było zignorować – dalsze szczegóły pojawią się po dokładnej analizie sytuacji. (...) ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne została podjęta decyzja o odwołaniu trzeciego dnia Remconu oraz wyprowadzeniu z hal wystawców i obsługi wydarzenia."

Spokojna ewakuacja i koniec imprezy

Organizatorzy samego festiwalu również potwierdzili te doniesienia w krótkim wpisie, oddając głos zarządcy obiektu.

"Decyzją operatora placówki AMBEREXPO, trzeci dzień Festiwalu Remcon (niedziela 15.02) został odwołany. Podamy więcej informacji wkrótce."

- czytamy w komunikacie, który ukazał się w niedzielę przed 9 rano.

Na szczęście, jak podkreśla MTG, proces opuszczania hal przez wystawców przebiegł bez paniki. Służby zadbały o to, by nikt nie ucierpiał.

"Podkreślamy, że wyjście wystawców z hal odbywa się w spokojny sposób, bez zagrożenia dla kogokolwiek. Wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały wprowadzone zgodnie z planem, a personel oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo działają profesjonalnie i skutecznie."

Fani pytają o zwroty. „Ponieśliśmy koszta”

Informacja o odwołaniu niedzielnych atrakcji wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Uczestnicy, którzy często przyjechali do Gdańska z odległych zakątków Polski, nie kryją rozczarowania, choć rozumieją powagę sytuacji. Największe emocje budzi kwestia finansowa.

"Będzie zwrot pieniędzy?" - pyta krótko jeden z internautów.

Inna uczestniczka dodaje: "Aż jestem ciekawa czy będzie jakaś rekompensata. Niestety wiele osób prócz biletu poniosło koszta noclegu, dojazdu etc. Ale wiadomo bezpieczeństwo jest najważniejsze."

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji dotyczących procedury zwrotów za niewykorzystane bilety niedzielne lub karnety trzydniowe. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejny komunikat organizatorów.

Czym jest Remcon?

Szkoda, że tegoroczna edycja kończy się w taki sposób, bo program był wyjątkowo bogaty. Remcon to od lat rajd po świecie mangi, anime i gier. W 2026 roku impreza miała być jeszcze większa dzięki nowej hali. Na uczestników czekało ponad 170 stoisk z gadżetami, strefy VR, retro konsole, a także spotkania z twórcami i warsztaty poświęcone m.in. sadze Star Wars. Fani liczyli też na finały konkursu cosplay, które zawsze są najbardziej widowiskowym elementem festiwalu.