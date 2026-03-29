Koszmarne zderzenie z drzewem. Nie żyje 49-letni kierowca audi

Dramat na trasie Komorowo Żuławskie - Przezmark. Nie żyje 49-latek

Na lokalnej drodze pomiędzy Komorowem Żuławskim (woj. warmińsko-mazurskie) a pomorskim Przezmarkiem rozegrał się dramat. Osobowe audi z nieznanych dotąd przyczyn wypadło z trasy i uderzyło w przydrożne drzewo. Zderzenie było na tyle silne, że 49-letni kierowca, który podróżował pojazdem sam, poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Przerażające zniszczenia auta widoczne na policyjnych zdjęciach z miejsca tragedii świadczą o ogromnym impecie uderzenia. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy drogówki, technika kryminalistyki oraz prokuratora, którzy rozpoczęli gromadzenie materiału dowodowego w celu dokładnego zrekonstruowania przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Zablokowana droga i policyjne śledztwo po tragicznym wypadku

Trwa prokuratorskie śledztwo mające ustalić, co dokładnie sprawiło, że auto wypadło z drogi. Służby na razie nie przesądzają, czy do tragedii przyczyniła się brawurowa jazda, chwilowa utrata panowania nad pojazdem czy może zupełnie inne, niezależne od kierowcy czynniki.

"Na drodze pomiędzy miejscowościami Komorowo Żuławskie a Przezmark doszło dziś (29.03) do zderzenia osobowego audi z drzewem. Z policyjnych ustaleń wynika, że pojazdem kierował 49-latek. Mężczyzna jechał sam, zginął na miejscu. Droga w miejscu zdarzenia jest 🚧🚧 zablokowana. Pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego, technik kryminalistyki oraz prokurator. Śledztwo wyjaśnieni przyczyny zdarzenia"

- poinformował w mediach społecznościowych nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej komendy miejskiej policji. Mundurowi po raz kolejny przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności za kółkiem, podkreślając, że ułamek sekundy nieuwagi na drodze może skończyć się tragicznie.